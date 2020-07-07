Ünlü müzisyen Charlie Daniels yaşamını yitirdi
07 Temmuz 2020 Salı - 15:05 | Son Güncelleme : 07 07 2020 - 15:05
Country müziğin efsan ismi Charlie Daniels, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Usta müzisyen, ABD’nin Tennessee eyaletine bağlı Hermitage bölgesinde bir hastanede tedavi görüyordu.
Şarkıcı, gitarist ve kemancı Charlie Daniels, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
'Devil Went Down to Georgia' adlı şarkıyla hafızalara kazınan 83 yaşındaki müzisyen, 2010 yılında kısmi felç olmuş, 2013'te kalp pili operasyonu geçirmişti.