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Ünlü müzisyen Aslı Gökyokuş kötü haberi duyurdu!

25 Temmuz 2021 Pazar - 14:56 | Son Güncelleme : 25 07 2021 - 14:56

Aslı Gökyokuş’un babası Metin Gökyokuş, kızının evinin bahçesinde felç geçirdi. Ünlü rock’çı tedavisi devam eden babası için duygusal bir mesaj yayınladı.


Bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuştuğu bildirilen Metin Gökyokuş, geçirdiği felcin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Babasının tedavisi sürerken, Aslı Gökyokuş sosyal medya hesabından bayram vesilesiyle duygularını paylaştı:
 
"Hayatı boyunca kendini konuşarak iyi ifade etmiş biri oldu babam. Geçtiğimiz hafta bizim evde, Yaz dahil hepimizin gözü önünde geçirdiği felçten beri konuşamıyor, vücudunun sağ tarafı sınırlı derecede hareket edebiliyor. Günlerdir içimden hiçbir şey paylaşmak gelmiyor. Çok insana da haber veremedik, halimiz de pek yoktu açıkçası. #tbt için Yaz’ıyla, Beşiktaş’ıyla, benimle, annemle olan video ve fotosunu paylaşmak istedim. Geçmiş olsun dileklerini ileten, yanımızda olan tüm dostlara teşekkürler. Haberi olmayanlar da buradan öğrenmiş oldular... Bir hastane odasından, hepinize iyi bayramlar..."

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