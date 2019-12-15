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Ünlü muhabir canlı yayında tacize uğradı!

Ünlü muhabir canlı yayında tacize uğradı!
23 yaşındaki televizyon muhabiri ve sunucu Alex Bozarjian, canlı yayın yaparken başına gelen olay karşısında hayatının şokunu yaşadı.
 
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