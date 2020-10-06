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Ünlü model Trista Mikail tatil için Türkiye'de!

Ünlü model Trista Mikail tatil için Türkiye'de! Trista Mikail, pandemi sonrasında Amerika dışına ilk çıktığı tatilde Türkiye’yi tercih etti.
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