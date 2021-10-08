Ünlü model Şevval Şahin'den korkutan haber!

Özel hayatı ve çarpıcı sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen model Şevval Şahin, Miami tatilinde köpek balıklarıyla burun buruna geldi.

Şevval Şahin, Miami'de büyük tehlike atlattı

Yiğit Marcus Aral'la yaşadığı aşk yüzünden sık sık gündem olan model Şevval Şahin, Miami'de köpek balığı tehlikesi atlattı.

Elektrikli sörf yapan tescilli güzel, denizde köpek balıklarıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı. Hemen kıyıya dönen Şahin, yaşadığı korkuyu sosyal medyada anlattı. Köpek balığı Şahin'i korkuttu.

"İlişkimiz sağlıklı değil"

Geçtiğimiz aylarda Yiğit Marcus0 Aral ile ayrıldığını sosyal medya hesabından duyuran Şevval Şahin, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Genelde asla böyle bir açıklama yapmam ancak ilişkimi çok açık bir şekilde yaşadım, bu yüzden bazı şeyleri açıklığa kavuşturma ihtiyacı hissediyorum. Marcus ve ben bir süre önce yollarımızı ayırdık. Hala birbirimizi önemsiyoruz ve ilişkimiz artık ikimiz için sağlıklı olmadığı için arkadaş olarak kalmaya karar verdik. Sizden bu hassas dönemde her iki tarafa da saygı göstermenizi rica ediyorum."

"Dedikoduları fırsat vermek istemiyorum"

Ünlü modelin açıklamasının ardından Aral da bir paylaşımda bulunmuştu. "Dedikodulara fırsat vermek istemiyorum." diyen Aral, "Sevgili Şevval Şahin ile 1.5 sene süren birlikteliğimizi sonlandırmaya karar verdik. Şevval’in kariyerini etkileyebileceğinden endişe ettiğim dedikodulara fırsat vermemek için aslında tamamen özel hayatımızla ilgili olan bu kararımızı kamuoyu ile de paylaşmak istedim. Şevval'in bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mesleğinde uluslararası başarılara imza atarak beni ve tüm Türkiye vatandaşlarını gururlandırmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum" demişti.

Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral’ın ayrılığı kısa sürdü. Çift birkaç hafta içerisinde bir araya geldi.

Kaynak: Takvim