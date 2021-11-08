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Ünlü model Dilara Kurşun'a ormanda cinsel saldırı! 'Saçlarımdan tutup soydu'
2016 Miss Turkey yarışmasına katılan ve profesyonel olarak modellik yapan Dilara Kurşun, geçtiğimiz Haziran ayında eski sevgilisi tarafından önce kaçırılarak ormanlık alana götürüldü. Burada sevgilisi tarafından darp edilerek cinsel istismara maruz kalan Kurşun, kaçarak elinden kurtulduğu eski sevgilisini savcılığa ihbar etti. Eski sevgilinin 16 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Ünlü manken Dilara Kurşun (25) geçtiğimiz Mayıs ayında ayrılmak istediği 28 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından "son buluşma" bahanesiyle aracına bindirip ormanlık alana götürdü. Adeta dehşeti yaşayan manken Dilara Kurşun ormanda eski erkek arkadaşının cinsel saldırısına maruz kaldı. Elinden kurtularak kaçtığı eski sevgiliyle hukuk önünde hesaplaşmak isteyen Kurşun yargıya her şeyi bir bir anlattı.