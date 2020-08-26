Ünlü model Didem Uzel'den Türkiye'ye kesin dönüş!

Ailesiyle birlikte Türkiye’ye dönen ünlü model Didem Uzel, "Neler Oluyor Hayatta" programına telefonla bağlanarak, Amerika’daki sağlık sistemini ve yaşadığı zorlukları anlattı.

Eşi ve çocuğuyla birlikte uzun yıllardır Amerika ’da yaşayan Didem Uzel, pandemi sürecinde 5 ay boyunca yalnızca market alışverişi için evden çıktıklarını ve bu yüzden Türkiye’ye erken dönme kararı aldıklarını anlattı. Uzel, geçtiğimiz yıllarda Amerika’da yaşadığı bir sağlık probleminden bahsederken sağlık sistemini eleştirdi. Apandisit ameliyatı için hastane nin acil servisine yönlendirildiğini ve öğlen 3’ten 10’a kadar bekletildiğini anlattı. Uzel, saatler süren bekleyişinin ardından “ Deli rolü yaptım” diyerek ameliyat işlemlerini hızlandırdığını ifade etti.

Olayın ertesi günü ameliyata alındığını ve hastane içinde yaşadığı zorlukları anlattı. Ailesiyle birlikte Türkiye’ye dönen Uzel, gelmesi üzerine yapılan eleştirilere de “Amerika’da kalıp ölelim mi?” diyerek tepki gösterdi.