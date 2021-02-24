24 Şubat 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.515 -0.17 EURO 8,7020 0.76
USD 7,1500 0.63 ALTIN 416,120 0.87
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ünlü modacı Alexander Wang yeniden tacizle suçlanıyor

AA |  24 Şubat 2021 Çarşamba - 12:12 | Son Güncelleme : 24 02 2021 - 12:15

Tayvan asıllı Amerikalı moda tasarımcısı Alexander Wang, 11 kişiye cinsel tacizde bulunmakla suçlanıyor.


BBC’nin haberinde, moda tasarımcısı Wang'ın, yeniden cinsel taciz  suçlamasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.
 
New York’ta tasarım okulu öğrencisi olan Keato Bullen 2019 yılında,  stilist David Casavant da 2017’de bir gece kulübünde Wang tarafından cinsel  tacize uğradığını öne sürdü.
 
Wang, iddiaların tamamını sert bir şekilde reddetti.
 
Wang'ın avukatlarından Paul Tweed, söz konusu gece kulübünün kamera  görüntülerini beklediklerini ve müvekkilinin, görüntülerin iddiaları tamamen  çürüteceğine inandığını ifade etti.
 
Avukat Lisa Bloom, cinsel taciz suçlamasıyla Wang’dan şikayetçi olan  11 kişiyi temsil ettiğini belirtti.
 
Model ve grafik tasarımcısı Owen Mooney, 2017 yılında Wang tarafından  tacize edildiğini Aralık 2020'de öne sürmüştü.
 
  
 

ETİKETLER

Alexander Wang taciz Alexander Wang suçlama
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.