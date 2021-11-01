Ünlü manken Tolga Kulakçı hakkında şok iddia! "Şifresini bilseydim..."

Manken Tolga Kulakçı, borç verdiği kız arkadaşından parayı geri almak için gece vakti evine davet ederek sevgilisini yağmaladığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Manken hakkında, sevgilisini evde tutarak hürriyetini kısıtladığı ve genç kadının mobil hesabından kendisine para gönderdiği gerekçesiyle 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bir yarışma programıyla adını duyura manken Tolga Kulakçı, 12 Mayıs'ta yanına gittiği kız arkadaşı Sinem A. ile maddi meseleler nedeniyle tartışmaya başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde büyüyen tartışma sonrası genç kadın iddiaya göre Kulakçı'yla fiziki bir kavga yaşadı. Aldığı darbeler sırasında polisi arayan Sinem A. yardım istedi. Manken Kulakçı'nın kendisinden zorla para almaya çalıştığını ileri süren genç kadın, parayı havale etmek zorunda kaldığını ve yağmalandığını ileri sürerek Tolga Kulakçı'dan şikayetçi oldu.

SEVGİLİ YAĞMALAYAN MANKEN GÖZALTINA ALINDI

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Gözaltına alınan Kulakçı ifadesinde, Senim A. ile sürekli birlikte olduklarını ama sevgili olmadıklarını anlattı. Genç kadının kendisini takıntı haline getirdiğini ifade eden Kulakçı, "Zorla para almadım. Ona taşınırken 4 bin lira verdim. Bana borcu vardı. Ev içinde itişme yaşandı. Ama kavga para yüzünden değildi. Benim kazancım 15 bin liradır. O paraya ihtiyacım yok" diyerek kendisini savundu.

Kulakçı, ifadesi ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, ifadesi ardından manken hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi. Salı ve Perşembe günleri evine en yakın karakola giderek imza vermek zorunda olan Tolga Kulakçı'nın yurtdışına çıkması yasaklandı.

25 YIL İSTENDİ

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma sonrası Tolga Kulakçı hakkında, 'Cebir ve ya tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve Konutta yağma' suçlarından iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianamede, manken Kulakçı'nın tehditler savurduğu genç sevgilisini evine zorla çağırdığı, önce darp ettiği ardından ise evden çıkmasını engellediği anlatıldı. Sevgilisinin mobil bankacılığına girerek kendi hesabına para havale ettiği iddia edilen Kulakçı'nın, sevgilisinin kendisinden ayrılmak istemediği için bu şekilde davrandığı iddia edildi.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada hakim karşısına çıkan Kulakçı, 'Parayı borcu olduğu için gönderdi. İnternet şifresini biliyor olsaydım bankadaki tüm parsını alırdım' diyerek kendisini savundu. Mahkeme, adli kontrol kararını kaldırarak, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.