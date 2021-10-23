Ünlü manken Rukhshona Sadıkova cinsel ilişki şantajı!

Özbekistan uyruklu manken ve sosyal medya fenomeni Rukhshona Sadıkova; aracının camını kırarak özel bilgilerini çalan, kendisiyle birlikte olmadığı taktirde sosyal medya üzerinden özel bilgilerini dağıtacağını söyleyerek kendisine şantaj yapan ve tehditlerde bulunan tacizcisini alışveriş merkezindeki restoranda randevu vererek yakalattı.

Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün "Şantaj" ve "Mala Zarar Verme" soruşturması 19 Ekim Salı günü Kağıthane'de açıldı. İddialara göre; farklı sosyal medya platformlarımda yüzbinlerle takipçisi olan Özbekistan uyruklu manken ve sosyal medya fenomeni Rukhshona Sadıkova, tanımadığı Asad N. isimli kişinin kendisini sürekli takip ettiğini, farklı telefon numaralarından ve yine farklı sosyal medya hesaplarından sürekli taciz ettiğini iddia ederek Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayetçi oldu.

Mağdur kadın sosyal medya fenomeni Rukhshona Sadıkova; söz konusu kişinin aracının camını kırarak özel belge ve bilgilerini aldığını iddia etti. İddialara göre şüpheli Asad N., kendisiyle birlikte olmadığı taktirde sosyal medya üzerinden özel bilgilerini dağıtacağını söyleyerek Rukhshona Sadıkova'ya şantaj yaptı ve tehditlerde bulundu. Rukhshona Sadıkova, söz konusu kişinin ikamet adresine belirli aralıklarla geldiğini, evinini kapısına vurduğunu ve kendisini tehdit ettiğini de söyledi.

BULUŞMAYI POLİSLER ORGANİZE ETTİ

Olayla ilgili açılan soruşturma kapsamında detaylı inceleme başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; ikili arasında buluşma ayarlanmasını sağladı. Şüpheli Asad N., mağdur kadın sosyal medya fenomeni Rukhshona Sadıkova'nın teklifi üzerine Kağıthane İlçesi Cendere Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezinde ayarlanan buluşmaya geldi.

Özbekistan uyruklu şüpheli Asad N. (21), Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Asad N. ile birlikte söz konusu alışveriş merkezine gelen bir arkadaşı da gözaltına alındı.

Şüpheli Asad N.'nin olaydan haberi olmadığını söyleyen ve olayla ilgisi olmadığı anlaşılan arkadaşı serbest bırakıldı. Şüpheli Asad N., Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.