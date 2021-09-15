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Ünlü komedyen Norm Macdonald hayatını kaybetti!

15 Eylül 2021 Çarşamba - 10:53 | Son Güncelleme : 15 09 2021 - 10:53

Kanserle mücadele eden Amerikalı ünlü komedyen Norm Macdonald 61 yaşında hayatını kaybetti.


Amerikalı komedyen Norm Macdonald, 61 yaşında hayatını kaybetti. Sevilen komedyen, dokuz yıldır kanserle mücadele ediyordu.
 
Komedyenin son anlarında yanında olan, yapım ortağı ve arkadaşı Lori Jo Hoekstra, Macdonald’ın uzun zamandır kanserle mücadele ettiğini, sağlık sorununu ailesi, arkadaşları ve hayranlarından gizli tutmaya karar verdiğini açıkladı.
 
Deadline’a konuşan Hoekstra, “Komedisiyle gurur duyuyordu. Hastalığının seyircilerini ve sevdiklerini etkilemesini hiç istemedi. Norm’un saf bir komiklik anlayışı vardı. Bir keresinde, ‘Bir şaka sürpriz bir şekilde kişiyi yakalamalı, hiçbir zaman dalkavukluk şeklinde olmamalı’ diye yazmıştı. O hiçbir zaman dalkavukluk yapmadı. Çok özleyeceğim” dedi.
 
Macdonald, kasım ayında New York Komedi Festivali’nde yer alacaktı.

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