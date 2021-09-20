20 Eylül 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.392 -1.94 EURO 10,1850 0.44
USD 8,6690 0.26 ALTIN 491,770 0.77
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ünlü komedyen Anthony Johnson bir mağazada ölü olarak bulundu

20 Eylül 2021 Pazartesi - 21:50 | Son Güncelleme : 20 09 2021 - 22:06

Son dakika haberine göre; Ünlü aktör ve komedyen Anthony Johnson, bir mağazada ölü olarak bulundu.


Los Angeles'ta bir mağazada ölü olarak bulunan kişinin Friday'de Ezal'ı oynayan ünlü oyuncu Anthony Johnson olduğu açıklandı. TMZ'ye konuşan Johnson'un yeğeni, komedyenin Los Angeles'ta bir mağazada ölü olarak bulunduğunu açıkladı.
 
55 yaşında hayatını kaybeden Johnson'ın hastaneye kaldırılmadan önce öldüğü öğrenildi.
 
ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI
Johnson'un ölüm nedeni ise açıklanmadı.
 
House Party'deki E.Z.E. rolüyle üne kavuşan oyuncu, başarılı bir stand-up kariyeriyle dikkat çekmişti. Yaklaşık 50 film ve tv şovunda yer aldı. Oynadığı filmler arasında Cehennem Silahı 3, Menace II Society, Martin, The Players Club sayılabilir.
 
90'ların en popüler komedilerinde hep yer aldı.

ETİKETLER

Anthony Johnson komedyen House Party
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.