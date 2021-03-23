Ünlü karikatürist Oğuz Aral’ın ailesinden korunma talebi! 'Sizi bu ülkeye rezil edeceğim!

"Utanmaz Adam" ve "Avanak Avni" adlı mizah karakterlerini üreten karikatürist, yazar, tiyatro ve pandomim sanatçısı Oğuz Aral,’ın eşi ve oğlu, İstanbul Eyüp’teki arsalarında pay sahibi olduğunu iddia eden Alaattin Koral’dan şikâyetçi oldu ve korunma talebinde bulundu. Mahkeme Aral Ailesi’nin korunma talebini reddetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmaya göre, geçtiğimiz ocak ayında ünlü karikatürist Oğuz Aral’ın eşi Tolga Aral ’ı telefonla arayan Alaattin Koral, Oğuz Aral’ın arkadaşı olduğunu ve konuşmak istediğini söyledi. Alaattin Koral, İstanbul Eyüp’te Oğuz Aral’dan miras kalan arsada kendisinin de payı olduğunu iddia etti. Tolga Aral da bu iddialarını Oğuz Aral ölmeden önce kendi aralarında halletmeleri gerektiğini, bu taleple gelip para istemesinin hoş olmadığını, hakkı varsa hukuki mercilere zamanında başvurması gerektiğini söyledi. Cevaba sinirlenen Alaattin Koral, “Bu işin peşini bırakmayacağım. Yakında çok iyi göreceksiniz” diyerek evden ayrıldı. Tolga Aral’ın ardından oğlu Seyit Ali Aral’a da ulaşan Alaattin Koral, hiçbir sözleşme ve belge göstermeden söz konusu arsa üzerinde hakkı olduğunu söyledi.

'SİZİ REZİL EDECEĞİM'

Olumsuz cevap alan Alaattin Koral, Seyit Ali Aral’ın eline sıkıştırdığı mektubu, annesi Tolga Aral’a vermesini istedi. Mektupta, “‘Bu rezilliği siz istediniz. Parayı almam için her türlü mücadeleyi vereceğim. Sizi bu ülkeye rezil edeceğim” yazılıydı. Aral Ailesi’nin iddiasına göre Alaattin Koral, ailenin yakınlarını da arayarak kendileriyle ilgili çeşitli iddialarda bulundu.

Tolga Aral ve Seyit Ali Aral İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Alaattin Koral hakkında suç duyurusunda bulundu, ayrıca korunma talep etti. İstanbul Aile Mahkemesi tek taraflı ısrarlı takibin olmaması ve taraflar arasında aile bağının bulunmaması nedeniyle Tolga Aral ile oğlu Seyit Ali Aral’ın korunma talebini reddetti. (Hürriyet)