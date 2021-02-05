Ünlü ismin son isteği yürekleri sızlattı! Hüner Coşkuner ölmeden bir gün önce...

Türk Sanat Müziğinin güçlü seslerinden biri olarak bilinen Hüner Coşkuner dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman Hüner Coşkuner ölümü ile sevenlerini yasa boğdu. Vefatının ardından konuşan Hüner Coşkuner'in ablası sözleri ile yürekleri sızlattı.

57 yaşındaki Hüner Coşkuner gelişen nefes darlığı sonrası durumu ağırlaşarak yoğun bakıma kaldırılmıştı. Ünlü sanatçı bir süredir savaştığı kemik iliği kanseri nedeni ile yoğun bakıma alındığı günün akşamında saat 22.00 civarında vefat etti.

Hüner Coşkuner, Nisan 2020'den beri multiple miyelom (kemik iliği kanseri) ile mücadele ediyordu. Miyelom rahatsızlığı tedaviye cevap vermedi ve daha farklı daha yoğun uygulamalara rağmen herhangi bir iyileşme sağlanamadı. Yeniden radyoterapi ve immünolojik (bağışıklık güçlendirici) tedaviler uygulandı ama hastalık kemik iliği dışına da yayılarak diğer organlarında tutuma yol açmıştı.

Hastane başhekimi Uzm. Dr. Özgür Şamilgil'in yaptığı basın açıklamasında; "Gelişen nefes darlığı sonrası durumu ağırlaşan sanatçı yoğun bakım ünitesine kaldırılmış ve tedavisi devam etmektedir" denilmişti. Ancak saat 22.30 civarında gelen açıklama ile Hüner Coşkuner'in vefat ettiği bildirildi.

Vefatı ile sevenlerini yasa boğan Hüner Coşkuner'in ablası, sanatçının ölmeden önceki son isteği ve hastalığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Magazin Burada'nın haberine göre; hastane bahçesinden programa katılan abla Coşkuner, "Türkiye'nin başı sağ olsun. Kardeşimi kaybettim, evladımı kaybettim. Onu ben uçan rüzgardan koruyan ablaydım. Şoktayım, o cennete gitti." dedi.

Kardeşinin dün sabah 5'te entübe olduğunu anlatan Coşkuner'in ablası, "Bir gün evvel konuştum. Bana yemek vermiyorlar dedi. Pilav yap bana gel dedi. Hakkını helal et ablam, bana çok baktın dedi. Helalleştik, bize onun hiç yükü olmadı. O hayatımdaki tanıdığım hanımefendinin ta kendisiydi." diye konuştu.