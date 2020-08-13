Zynpzeze’ lakaplı sosyal medya fenomeni Zeynep Özbayrak’a şok .Pazarlama ve iş geliştirme direktörü Burak Aydoğan, Özbayrak’a velayetin değiştirilmesi ve iştirak nafakasının kaldırılması için dava açtı. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göne dilekçesinde eski eşinin 5 yaşındaki kızlarının mayolu ve bornozlu fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak ticari kazanç sağladığını belirten Burak Aydoğan, “Zeynep Özbayrak kızını reklam malzemesi olarak kullanmaktadır. Kızının ağladığı zamanları bile eğlenerek internetten yaymakta, kızını adeta bir sosyal malzemesi haline dönüştürmektedir” dedi. İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davada, iki yıl önceki boşanma davasında mahkemenin çocuğun velayetini anneye verdiği ve babasının kızı için aylık 2 bin 500 lira iştirak nafakasına hükmettiği ifade edildi.
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- Ünlü isme şok suçlama!'5 yaşındaki kızımı reklam malzemesi olarak kullanıyor'
Ünlü isme şok suçlama!'5 yaşındaki kızımı reklam malzemesi olarak kullanıyor'
13 Ağustos 2020 Perşembe - 7:28 | Son Güncelleme : 13 08 2020 - 7:28