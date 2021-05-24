Ünlü isimleri dolandırmış! Ponzi Mine vurgunu

İHBARDA BULUNDU

ERDEN VE KIRATLI DA MAĞDUR

Ünlü basketbolcu Semih Erden, sisteme 1 milyon 708 bin lira yatırdı. Yatırdığı paranın 350 bin lirasını alan Erden'in zararı 1 milyon 358 bin TL. Sisteme para yatıran diğer isimlerin zararları ise şöyle:

BURCU KIRATLI: Yarım milyon TL

TUZLASPOR AŞ'NIN YÖNETİCİSİ RIDVAN İLHANLI: 3 milyon 500 bin TL

YELİZ TUĞBA YASA VE İKİ KARDEŞİ: 3 milyon TL

HALİL İBRAHİM DEMİREL: 2 milyon 11 bin TL

HALİL DÜNDAR: 1 milyon 147 bin TL

ESİN ODACILAR: 500 bin TL