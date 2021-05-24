24 Mayıs 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.455 0.23 EURO 10,2450 -0.13
USD 8,3960 -0.23 ALTIN 507,600 -0.29 BIST 1454 0.16 EURO 10,2460 -0.13 USD 8,3960 -0.23 ALTIN 507,200 -0.37
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ünlü isimleri dolandırmış! Ponzi Mine vurgunu

24 Mayıs 2021 Pazartesi - 8:57 | Son Güncelleme : 24 05 2021 - 8:57

Türkiye, Mine Mumcu ismini, kısa sürede yüksek kâr vereceğini vadeden Ponzi Piramit isimli sistemle tanıdı. Magazin, spor ve iş dünyasındaki birçok ismi dolandıran Mumcu; Burcu Kıratlı, Semih Erden gibi ünlü isimlerin ‘Dolandırıldık’ ihbarı sonrası tutuklanmıştı. Cezaevine konan Mine Mumcu, savcılığa başvurdu. İddiaya göre Mine Mumcu, piyasadan topladığı milyonlarca lirayı Beşiktaş’taki bir şirkete yatırarak özel yapım mücevher siparişi verdi. Şirket siparişleri, Mumcu’nun Nişantaşı’ndaki ofisine götürdü. Burada mücevherleri, Mumcu’nun eski çalışanı Feyza Aydın teslim aldı. Feyza Aydın, mücevherlerle birlikte Avusturya’ya kaçtı.


Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; birçok ünlüyü ve iş adamını 'Ponzi Zinciri' adlı sistem ile dolandıran Mine Mumcu, tokatladığı milyonlarca lirayı mücevherlere yatırdı. Ancak Mumcu, mücevherleri kendisi cezaevindeyken teslim alan çalışanının Avusturya'ya kaçtığını iddia etti.Kamuoyunda 'Titan zinciri', 'Saadet zinciri' gibi farklı isimlerle adlandırılan Ponzi Piramit zincirinin son kurucularından Mine Mumcu, kısa sürede yüksek kâr elde edeceğini vadederek magazin, spor ve iş dünyasındaki birçok ismi dolandırmıştı. Dolandırılan Burcu Kıratlı, Semih Erden gibi isimlerin ihbarı sonrası Mumcu hakkında soruşturma başlatılmıştı.
 
İHBARDA BULUNDU
 
Soruşturma sürerken iddiaya göre Mumcu, piyasadan topladığı milyonlarca lirayı İstanbul Beşiktaş'ta faaliyet gösteren bir mücevherat şirketine yatırdı. Mücevherlerin hazırlandığı sürede savcılık tarafından gözaltına alınan Mumcu, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mumcu'nun cezaevinde olduğu sürede firma mücevherleri hazırlamış ve Mumcu'nun Nişantaşı'ndaki ofisine götürmüştü. Yine iddiaya göre Mumcu'nun yanındaki çalışan, mücevherleri şirketten teslim aldı. Halen cezaevinde olan Mumcu, mücevherlerin teslim alındığını bilmiyordu. Geçtiğimiz günlerde avukatı aracılığıyla şirkete ihtar çeken Mumcu, mücevherlerin Feyza Aydın isimli çalışanı tarafından alındığını öğrendi. Bunun üzerine şikayetçi olan Mumcu, Avusturya'ya kaçtığını iddia ettiği çalışanının kendisini dolandırdığını ileri sürdü.
 
ERDEN VE KIRATLI DA MAĞDUR
 
Ünlü basketbolcu Semih Erden, sisteme 1 milyon 708 bin lira yatırdı. Yatırdığı paranın 350 bin lirasını alan Erden'in zararı 1 milyon 358 bin TL. Sisteme para yatıran diğer isimlerin zararları ise şöyle:
 
BURCU KIRATLI: Yarım milyon TL
 
TUZLASPOR AŞ'NIN YÖNETİCİSİ RIDVAN İLHANLI: 3 milyon 500 bin TL
 
YELİZ TUĞBA YASA VE İKİ KARDEŞİ: 3 milyon TL
 
HALİL İBRAHİM DEMİREL: 2 milyon 11 bin TL
 
HALİL DÜNDAR: 1 milyon 147 bin TL
 
ESİN ODACILAR: 500 bin TL
 

ETİKETLER

mine mumcu ponzi piramit
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.