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Ünlü isimlerden 'Elif Perinçek' paylaşımı: Pamuk ellerini öperim yavrum!

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Ünlü isimler de mutluluklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi.

Ünlü isimlerden 'Elif Perinçek' paylaşımı: Pamuk ellerini öperim yavrum!
BERGÜZAR KOREL 
 
Senin o yaşama sımsıkı tutunan pamuk ellerini öperim yavrum ve onun elini sımsıkı tutan kahramanlarımız... Size ne kadar dua etsek az..
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