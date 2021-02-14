Ünlü isimlerden 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları

BUSE VAROL

Şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol'un aldığı hediyeyi sosyal medyadan paylaştı. Hediyedeki "Kocacım seninle olduğum her an bana hediye zaten… Seni çok seviyorum. Sevgililer Günümüz kutlu olsun" notu dikkat çekti.