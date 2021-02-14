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Ünlü isimlerden 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları
Ünlü isimler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü sosyal medya paylaşımlarıyla kutluyor. Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri, 14 Şubat Sevgililer Günü için sosyal medya hesapları üzerinden kimi eşi, kimi sevgilisi, kimi ise çocuklarıyla fotoğrafını paylaştı. İşte ünlü isimlerin Sevgililer Günü paylaşımları...
BUSE VAROL
Şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol'un aldığı hediyeyi sosyal medyadan paylaştı. Hediyedeki "Kocacım seninle olduğum her an bana hediye zaten… Seni çok seviyorum. Sevgililer Günümüz kutlu olsun" notu dikkat çekti.