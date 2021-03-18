Ünlü isimden cinsel istismar itirafı

Hollandalı film yapımcısı Gwen van de Pas, 90’lı yıllarda 12 yaşında yüzme takımındayken antrenörün cinsel istismarına uğradığını açıkladı.

Gwen van de Pas 12 yaşında cinsel istismara uğradığını açıkladı. Yapımcının bu dönemi anlattığı ‘Groomed’ adlı belgesel Discovery Channel’da yayımlandı. Belgesel, pedofililerin çocuk kurbanlarıyla güvene dayalı ilişki kurduğu süreç olan “tımarlama” (grooming) terimine odaklanıyor.

Gwen van de Pas, çocukken istismarcıdan aldığı mektupları sevdiğini ama şimdi iğrendiğini söyledi. Belgeselde pedofililerin önce kurbanın ailesinin güvenini kazandıklarına sonra ise çocukla kurdukları ilişkiyi cinsel istismara dönüştürdüklerine dikkat çekildi.