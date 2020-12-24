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Ünlü isim Stella Tennant ölü bulundu

Ünlü isim Stella Tennant ölü bulundu
1990'lı yılların en gözde modellerinden biri olan Stella Tennant, 50'inci doğum gününü kutladıktan günler sonra aniden hayata veda etti.
 
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