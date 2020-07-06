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Ünlü isim sezonu açtı! Sevgilisiyle...

Ünlü isim sezonu açtı! Sevgilisiyle... Çapkınlıklarıyla bilinen Hakan Sabancı yaz sezonunu Bodrum’da açtı.
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