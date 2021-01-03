Ünlü isim ormanda istismara uğradı! Şok ifadeler

Oyuncu A.T., geçtiğimiz aylarda motosikletli kurye Bayram Babakulyyev tarafından zorla ormana götürülerek tecavüze uğramış, yakalanan o sapık 22 yıl hapse mahkum edilmişti. A.T.'nin verdiği dehşet dolu ifade ortaya çıktı. Oyuncu, ifadesinde yaşadığı korku dolu anları tek tek anlattı...

'BOĞAZIMI SIKTI'

"Olay günü saat 03.00 sıralarında taksi ararken, motorlu kurye yanıma gelip 'Buralarda başına bir iş gelir, bin ben seni götüreyim' dedi. Kabul etmeyince kolumdan tutarak beni motosiklete bindirdi. Ben bağırmaya başladım ama kimse yoktu sokakta. Kemerburgaz yoluna girdik.

KEMERBURGAZ YOLUNA GİRİNCE TELEFON ÇALDI

O sırada beni F. aradı, o anlasın diye 'Kemerburgaz yolunda ne işimiz var' diye bağırarak konuştum. Bana dirseği ile vurmaya ve ensemden tutmaya çalışıyordu. Çevre yoluna sağa doğru girdi, motoru durdurduktan sonra ağzımı, burnumu kapattı ve boğazımı sıktı. Ancak kendisine direnmeye gücüm yetmedi, ben nefes alamadıkça gücüm daha da bitiyordu.

'KORKUDAN KABUL ETTİM'

Beni ormanın içine doğru götürdü, direnmeye çalıştıkça şiddetini daha da artırdı. Boğazımı sıktığı ve burnumu kapattığı için bayılmak üzereyken en son gördüğüm onun bana tecavüz ettiği andı.

Bilincim açıktı ancak boğazıma bastığı için artık bağıramıyordum, artık ben bağırmayı kesince de elini çekti, bana tecavüz etti.

KORKTUĞUM İÇİN BAĞIRMAYI KESTİM

Bana 'Sakın bağırma, seni burada öldürürüm, kimse bulamaz' dedi. Ben de korktuğum için bağırmayı kestim. O anahtarı ararken ben F.'ye konum attım. 'Seni ağabeyim yanına götüreceğim, en ufak bir hareketinde seni öldürürüm, orada benimle evleneceksin' dedi.

KENDİMİ KAMYONUN ÖNÜNE ATTIM

Korktuğum için 'Tamam' dedim. Tekrar motosiklete bindik. Bir eliyle beni tutuyordu, karşıdan gelen kamyonun farları gözünü alınca elini bırakıp direksiyonu tuttu.

Ben kendimi kamyonun önüne attım, o da kaçtı. Bir kamyonu durdurdum. F.'yi aradım, konum gittiği için o da beni arıyormuş. Beni alarak karakola götürdü." (SABAH)