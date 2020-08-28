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Ünlü isim neye uğradığını şaşırdı! Birden...

Ünlü isim neye uğradığını şaşırdı! Birden... Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ve arkadaşı Ralf Tezman ile Bebek Otel'de Boğaz'a karşı akşam yemeği yiyerek sohbet etti.
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