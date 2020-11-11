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Ünlü isim F1 aracını gölgede bıraktı

Ünlü isim F1 aracını gölgede bıraktı Burcu Esmersoy, Arnavutköy sahil hattında gerçekleşen çekimlerde, AlphaTauri takım aracı pilotu Pierre Gasly ile kamera karşısına geçti.
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