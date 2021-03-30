Ünlü isim banyo yaparken kabus yaşıyor! Yardım istedi

İngiliz YouTuber Niah Selway, suya dokunduğunda şişip kızarmaya başlıyor, kaşıntı nedeniyle acı içinde kıvranmaya başlıyor. Selway'ın sıvı olan her şeye o kadar alerjisi var ki kendi teri, gözyaşları ve idrarı bile kızarıklığa neden oluyor. Herkesin keyif aldığı duş keyfi ise onun için kabusa dönüşüyor.

Aquagenic Pruritus adı verilen bir rahatsızlıkla mücadele eden Niah Selway, tahmin bile edilemez acı verici reaksiyonlar yaşıyor. Suya ya da sıvı olan bir şeye maruz kaldıktan sonra kızarıp şişmeye, sornasında ise kendini kanatana kadar kaşınmaya başlayan Niah, artık normal bir hayat süremediği için oldukça mutsuz.

İngiliz kadın yaşadığı durumu şöyle anlatıyor: ''Alerjim hayatımdaki her şeyi etkiliyor. Kendi terime, idrarıma ve gözyaşlarıma tepki verdiğim için hayatımı herkes gibi yaşayamıyorum. Yağmur benim için büyük bir sorun. Tabii yaz da. Terlememek için elimde vantilatörle dolaşıyorum. Benim için yılın iyi bir zamanı yok, her gün benim için dayanılmaz. En büyük destekçim ise erkek arkadaşım Mark ve arkadaşlarım. Arkadaşlarımla da dışarıda görüşemiyorum. Beni görebilmek için eve geliyorlar.''

''CİLDİM İÇTEN DIŞA YANIYOR GİBİ''

Niah'ın suya tepkisi önce karıncalanma daha sonra kaşıntı ardından yanan bir ağrıya dönüşüyor. Tahmin edilemez kaşıntı bir süre sonra dayanılmaz bir hale geliyor. Tepkiler yarım saat ila dört saat arasında sürüyor. Niah bu duyguyu sanki derisinin içten dışa yanıyormuş gibi olduğunu söylüyor ve ekliyor: ''Acı o kadar kötü ki koordinasyonumu kaybetmeme neden oluyor, sadece uzanmak ve beklemek zorundayım. Kaşınmamak için çok uğraşıyorum çünkü cildimi daha fazla tahriş etmek ve kendime daha fazla acı vermek istemiyorum.''