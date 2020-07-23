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Ünlü işadamı Kemal Gülman, 58 yaş küçük boşanma avukatı ile aşk yaşıyor
88 yaşındaki Kemal Gülman'ın Eskişehir ve Monako'da birlikte görüntülendiği genç sevgilisinin, boşanma davasına bakan avukat Eda Cideli olduğu ortaya çıktı. Ünlü işadamının kendisinden 58 yaş küçük avukatıyla 1.5 yıldır aşk yaşadığı iddia ediliyor.
Son yılların en büyük ve en çekişmeli boşanma davalarından biri, Feryal Gülman ile Kemal Gülman arasında tam 7 yıldır devam ediyor.