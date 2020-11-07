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Ünlü iş insanı Suat Kaşıbeyaz'a hastanede feci dayak!

07 Kasım 2020 Cumartesi - 14:44 | Son Güncelleme : 07 11 2020 - 14:44

Ünlü Kaşıbeyaz Restoran’ın ortaklarından Suat Kaşıbeyaz, polislerin kendisini hastanede darp ettiği gerekçesi ile şikâyetçi oldu. Kelepçe ile başına vurulduğunu söyleyen Kaşıbeyaz’ın hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.


Ünlü Kaşıbeyaz Restoran’ın ortaklarından Suat Kaşıbeyaz, polislerin kendisini hastanede darp ettiği gerekçesi ile şikâyetçi oldu.
 
Hurriyet.com.tr’nin edindiği bilgelere göre olay dün akşam yaşandı. Suat Kaşıbeyaz’ın eşi S. Kaşıbeyaz, eşi ile yaşadığı tartışma sonrası İstinye Polis Merkezi’ne gitti. Eşi hakkında şikâyetçi olan S. Kaşıbeyaz, görevli polislerce hastaneye götürüldü. Bu esnada, Suat Kaşıbeyaz da, eşinin getirildiği İstinye Devlet Hastanesi’ne geldi.
 
BAŞIMA KELEPÇE İLE VURDULAR
 
Suat Kaşıbeyaz, verdiği ifadede, eşini hastaneye getiren polislerle tartışma yaşadığını belirtti. Polislerin kendisini yere yatırdığı öne süren Kaşıbeyaz, başına kelepçe ile vurulduğunu söyledi. Başında kırıklar oluşan Kaşıbeyaz, Yeşilköy’de bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı.

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iş insanı Suat Kaşıbeyaz dayak
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