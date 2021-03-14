TİM eski Başkanı ve iş insanı 56 yaşındaki Oğuz Satıcı, geçen 11 Mart gecesi, saat 00.15'te Bodrum'da bir otelin bahçesinde, Hamdi Akın'ın kullandığı yanında Oktay Kaynarca'nın oturduğu 4 kişilik golf arabasının arkasında yolculuk yaparken beklenmedik bir kaza yaşandı. Akın'ın kullandığı golf arabası viraja girdiğinde arka koltukta oturan Satıcı, yol kenarına savruldu. Başını yere çarpan Satıcı, yaralandı. Çevredekiler tarafından özel araçla ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılan Satıcı'nın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Ameliyata alınan Satıcı, yoğun bakımda tedbir amaçlı uyutuldu. Satıcı'nın tedavisi sürerken yakınları ve çalışma arkadaşları, sık sık hastaneye gelerek doktorlarından durumu hakkında bilgi alıyor.
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- Ünlü iş insanı Oğuz Satıcı'nın yoğun bakımda tedavisi sürüyor
Ünlü iş insanı Oğuz Satıcı'nın yoğun bakımda tedavisi sürüyor
DHA | 14 Mart 2021 Pazar - 17:58 | Son Güncelleme : 14 03 2021 - 17:58