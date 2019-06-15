İş dünyasından iki ünlü erkek, eşlerine ihanet ederken yakayı ele verdi. Foyaları ise akıllı saatlerindeki sağlık uygulaması sayesinde ortaya çıktı.

Ünlü iş adamlarının yasak aşkını akıllı saat ortaya çıkardı. Sabah gazetesinden Funda Karayel'in yazısında yer alan bilğiye göre iki olaydan ilki Bodrum 'da, ikincisi ise yurt dışında yaşandı. Aldatma olaylarında, iki erkek akıllı saatleri yüzünden eşlerine yakalandı. İlk olayda aldatılan eş, seyahatten dönen kocasının saatindeki sağlık uygulamasından attığı adım sayısının gece 01.00'den sonra arttığını ve nabzının 160'a çıktığını görünce aldatıldığını anladı.

İkinci olay ise Bodrum'da yaşandı. Sporla ilgilenen adam, yaktığı kalorilerin ve nabzının raporunu tutuyordu ancak eşinin bunu inceleyeceğini hesaba katmadı. Eşinin, "iş görüşmesine gidiyorum" diyerek ortadan kaybolduğunu anlayan kadın, olayı çözerek eşini yakaladı.