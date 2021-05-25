Ünlü iş adamının cesedi feci halde bulunmuştu! Katil belli oldu

Temmuz ayında ABD'de yaşanan bir cinayet tüm dünyayı dehşete düşürmüştü. ABD'de, önde gelen bir teknoloji girişimcisi New York'taki dairesinde ölü bulunmuş, cinayetle ilgili detaylar kan dondurmuştu. Uzuvları kesilmiş halde bulunan Fahim Saleh'in katili aylar sonra açıklandı.

ABD medyası, 33 yaşındaki girişimci Fahim Saleh'in New York 'taki evinde başı ve uzuvlarının elektrikli testereyle parçalanmış halde bulunduğunu duyurduğunda takvimler geçen yıl temmuz ayını gösteriyordu. Kan donduran bu cinayetle ilgili soruşturma başlatılmış, olay yerindeki incelemeler profesyonel bir katili işaret etmişti.

Bangladeş göçmeni bir ailenin oğlu olan Saleh, ilk şirketini lisedeyken kurdu. Saleh, 2015'te Bangladeş ve Nepal'de popüler olan Pathao'nun kurucuları arasında yer aldı.

Fahim Salih, daha sonra Nijerya'daki motosiklet taksi uygulaması Gokada'nın kuruluşunda görev aldı. Nijerya'nın en büyük kenti Lagos'ta bu yılın başlarında motosiklet taksilerin yasaklanmasıyla şirketin ağır bir darbe aldığı belirtiliyor.

Gayri resmi nüfusu 20 milyonun üzerinde olduğu belirtilen ve trafik sıkışıklığıyla bilinen bu motosikletler kentin en yaygın ulaşım aracıydı.

Saleh, Nepal ve Bangladeş'te taksi, kurye ve yemek siparişi hizmetleri veren Pathao ile Nijerya'daki Uber benzeri motosiklet taksi uygulaması Gokada platformlarının kurucularındandı.

Cinayetin ardından Gokada şirketi Saleh'in ölümünü doğruladı. Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Kurucumuz ve CEO 'muz Fahim Saleh'in ani ve trajik kaybını derin bir üzüntüyle bildiriyoruz" denildi.

Pathao'nun Twitter mesajında da Saleh için "Bizim için sonsuza kadar bir esin kaynağı olacaksın" ifadesine yer verildi.

CESEDİN YANINDA ELEKTRİKLİ TESTERE BULUNDU

ABD medyasına göre Saleh'in cesedini Pazartesi günü, kendisinden bir gündür haber alamayan kız kardeşi buldu.

CNN'e göre, apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarında Saleh'in asansöre tamamen siyah giysiler içindeki yüzü maskeli bir kişiyle bindiği görülüyordu. Dairede başı ve uzuvları kesilmiş cesedin yanında prizde takılı olan bir elektrikli testere ve siyah torbaların da bulunduğu açıklanmıştı.

KATİL SADECE BİR ADIM UZAĞINDAYMIŞ!

Olayın üzerinden neredeyse 1 yıl geçtikten sonra Saleh'in katilinin özel asistanı 22 yaşındaki Tyrese Haspil olduğu açıklandı. Cinayet soruşturmasında adı açıklanmayan bir polis yetkilisi "Olay yerinde profesyonel bir cinayet işlenmişe benziyor" açıklamasını yapmıştı. Ancak katil bir profesyonel değil Saleh'in en yakınındaki isimlerden bir olan yönetici asistanı 22 yaşındaki Tyrese Haspil'di.

Fahim Saleh'in yanında 16 yaşındayken çalışmaya başlayan ve 5 yıl boyunca köpeğini gezdirmekten, finansal işlerini halletmeye kadar her işi yapan Tyrese Haspil, 2019 yılında işinden kovuldu. Saleh, özel asistanının kendisinden 100 bin dolar çaldığını anlamıştı. Fahim Saleh, onu polise bildirmek yerine bu parayı kendisine ödemesi için zaman tanımaya karar verdi. Ancak Haspil bu parayı geri ödemedi...

13 Temmuz 2020'de koşudan dönen Saleh'i, apartmana giren bir başka kişinin arkasından girerek binada bekleyen Haspil, güvenlik kamerasında eski patronunun yanında asansörde, üzerinde simsiyah kıyafetler ve yüzünü kapatan bir maskeyle görünüyor. Elinde bir spor çanta olan katil asistan eski patronuyla birlikte asansörden çıkarken ve sonra da şok tabancasıyla onu yere sererken görülüyor.

Adli tıp incelemesine göre Saleh boynundan ve göğüs bölgesinden 5 kez bıçaklanmış. Saleh'in elindeki yaralar ise CEO'nun ölmeden önce katiline direndiğini gösteriyor. Katil Tyrese Haspil patronunu bıçaklayarak öldürdükten sonra başını ve uzuvlarını elektrikli testereyle gövdesinden ayırmış.

İkiliyi yakından tanıyan kaynaklar Fahim Saleh'in yanında 16 yaşındayken çalışmaya başlayan Tyrese Haspil'in eski patronu tarafından çok sevildiği ve Saleh'in bu yetenekli genç adamda kendi gençliğini gördüğü belirtiyor... (BBC Türkçe)