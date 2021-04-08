Ünlü iş adamına dolandırıcılık şoku! Gerçeği öğrenince şok geçirdi

Ünlü Prof. Dr. Cihan Uras'ın oğlu işadamı Ahmet Uras uzun süredir dolandırıcılar tarafından kullanıldığı bilinen "Operasyon yapacağız" taktiğiyle dolandırıldı. Üstelik genç iş adamının tam 2 milyon lirasını çarptılar.

İstanbul'da ünlü Prof. Dr. Cihan Uras'ın oğlu işadamı Ahmet Uras, dolandırıcılara tam 2 milyon lira kaptırdı. İddiaya göre tele-dolandırıcılar, Uras'ı "Operasyon yapacağız, ortaya çıkma" diyerek bir otele kapattı.

Ortadan kaybolan Uras için ailesi kayıp başvurusu bile yaptı. Şok gerçek, günler sonra ortaya çıktı. Buna göre Uras, dolandırıcıların yönlendirmesiyle Kapalıçarşı'daki bankadan 2 milyon çekti. Sahtekarların istediği şekilde 'Güvercin' kod adlı kişiye parayı verdi.

Ardından da Eminönü'ndeki kameralara boy gösterdi. Yine dolandırıcıların isteğiyle selam vermek için polis merkezine gitti. GBT uygulamasıyla dolandırıldığı gerçeğini öğrendi. Şok geçirdi. Polis, dolandırıcıların peşinde... (Sabah)