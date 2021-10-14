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Ünlü iş adamına çocuk istismarı hapsi!

AA |  14 Ekim 2021 Perşembe - 11:58 | Son Güncelleme : 14 10 2021 - 12:04

Yeni Zelanda'nın tanınmış iş adamlarından Ron Brierley, Avustralya’da çıkartıldığı mahkemede, çocuk pornografisi bulundurmaktan suçlu bulunarak 14 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Yeni Zelanda'nın ilk 100 zengini arasında gösterilen 84 yaşındaki  Brierley, dizüstü bilgisayarında, flaş belleklerde on binlerce çocuk istismarı  görüntüsü bulundurmaktan Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Bölge Mahkemesinde hakim  karşısına çıktı.
 
Yargıç Sarah Huggett, Brierley’in avukatlarının hapis cezasına yerine  toplum hizmetiyle cezalandırması önerisini reddederek toplum içinde çekilecek  cezanın yetersiz olacağını vurguladı. Huggett, iş adamı Brierley'e 14 ay hapis  cezası verilmesine hükmetti.
 
Aynı mahkemede Nisan 2021’de hakkındaki suçlamaları kabul ettikten  sonra karar duruşmasına kadar kefaletle serbest bırakılan Brierley, 7 ay hapis  yattıktan sonra şartlı tahliyeye başvurabilecek. Sidney Uluslararası Havalimanı'ndan 2019 yılının sonlarında tatil için  Fiji'ye gitmeye çalışırken polis tarafından durdurulan Brierley’in, dizüstü  bilgisayarında, flaş belleklerde ve Sidney’in Point Piper semtindeki evinde  yapılan aramalarda, çocuk pornosu içerikli 46 bin 794 dosya ele geçirilmişti.
 
 Ergenlik öncesi kızlara ömür boyu takıntısı olduğunu itiraf eden  Brierley’in topladığı görüntülerde yer alan çocukların çoğunluğu 11-12 yaş  gurubundan oluşsa da diğer çocukların 4-15 yaşlarında olduğu mahkemede ortaya  çıkmıştı.
 
Brierley Investments şirketini 1961'de kurduktan sonra Yeni  Zelanda'nın en büyük şirketlerinden biri haline getiren ve topluma verdiği  hizmetlerinden dolayı 1988’de şövalye ilan edilen Brierley, suçunu itiraf  etmesinin ardından bu unvanı elinden alınmıştı.
 
Yeni Zelanda'da iş haberleri ve analizleri konusunda incemeler yapan  National Business Review, Brierley'i, tahmini 220 milyon Yeni Zelanda doları  (yaklaşık 154 milyon ABD doları) servetiyle ülkenin en zengin 100 kişisi arasında  gösteriyor.
 

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