Ünlü iş adamı Taha Tatlıcı, kalbini Rezzan Bernardete'ye kaptırdı

İş adamı Taha Tatlıcı, dünyaca ünlü Türk mimar Melkan Gürsel ile ilişkisi bitirmiş, tasarımcı Rezzan Bernardete yeni bir aşka yelken açmış.

Taha Tatlıcı ve Melkan Gürsel aşk ı evlilikleri döneminde başlamış Taha Bey ve Melkan Hanım eşleri ile boşanması ile sonuçlanmıştı.

Melkan Gürsel ile aşk yaşayan Taha Tatlıcı, eşi Selin Hanım’dan 2011 yılında boşanırken, Melkan (Tabanlıoğlu) Gürsel eşi Murat Tabanlıoğlu’ndan 2016 yılında boşamıştı. Aşklarını iş ortaklıkları ile de pekiştiren çift bu ilişkinin kendilerini yıprattığını söyleyerek ayrılmıştı. Melkan Hanım kendini işlerine kanalize ederken, Taha Bey gözlerden uzak bir hayatı seçmişti.