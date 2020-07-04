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Ünlü iş adamı Ömer Saçaklıoğlu hayatını kaybetti

04 Temmuz 2020 Cumartesi - 13:52 | Son Güncelleme : 04 07 2020 - 13:54

İTÜ Vakfı'na devredilen Doğa Koleji'nin eski sahibi Ömer Saçaklıoğlu, hayatını kaybetti.


İnşaat sektöründeki yatırımlarıyla büyüyen ardından 2016 yılında Doğa Koleji'nin satın alarak gündeme gelen Metal Yapı Konut'un kurucusu Ömer Saçaklıoğlu yaşamını yitirdi.
 
Ömer Saçaklıoğlu kimdir?
 
Bir süredir kanser tedavisi gören Saçaklıoğlu, 1958 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Küçük yaşlardan itibaren ticari hayatın içerisinde yer alan Ömer Saçaklıoğlu enerji ve tekstil sektörlerinde yer aldıktan sonra Kemerburgaz ve Göktürk'te konut üreterek inşaat sektöründe büyüdü. 2016 yılında Doğa Koleji'ni satın alarak dikkatleri üzerine çeken Ömer Saçaklıoğlu, 2019 yılında okulların girdiği mali darboğazın ardından kurumun yönetimini İTÜ tarafından kurulan vakfa devretmişti.

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