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Ünlü iş adamı okyanusta kayboldu

AA |  30 Ocak 2018 Salı - 20:52 | Son Güncelleme : 30 01 2018 - 20:52

Dünyaca ünlü spor giyim markası Quiksilver'in Yönetim Kurulu Başkanı Pierre Agnes'in, Fransa'nın Bayonne kenti yakınlarında Atlantik Okyanusu'nda kaybolduğu belirtildi.


Landes Valiliği'nden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde tek başına  okyanusa açıldığı düşünülen Agnes'in içinde bulunduğu teknenin yerel saatle  09.17'de kıyıya vurduğu ifade edildi.
 
Açıklamada, Agnes'i arama çalışmalarının başlatıldığı ve ilk etapta 4  deniz aracı ve iki helikopterin arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü  aktarıldı.
 
Yerel gazetelerden Sud Ouest, 54 yaşındaki dünyaca ünlü spor giyim  markası Quiksilver başta olmak üzere, Roxy ve DC Shoes'i de bünyesinde bulunduran  Boardriders Inc. Yönetim Kurulu Başkanı Agnes'in "Mascaret 3" isimli tekne ile  Capbreton limanından tek başına açıldığını yazdı.
 
Haberde Agnes'in, okyanusa açıldıktan bir süre sonra yetkililere, sis  nedeniyle geç döneceği şeklinde bir uyarıda bulunduğu belirtilirken, bu uyarıdan  sonra kendisiyle iletişimin kesildiği kaydedildi.
 
Fransız rüzgar sörfü milli takımının eski üyesi olan Agnes, 1998'de  girdiği Quiksilver şirketinde 2005'te Avrupa bölgesi, 2014'te ise dünya ölçeğinde  Yönetim Kurulu Başkanı görevini üstlenmişti.
 
Boardriders Inc, bu ay yaptığı açıklamada, rüzgar sörfü, kayak ve spor  giyim alanında en büyük rakibi olan Avustralyalı Billabong markasını satın alma  girişimlerinin başladığını duyurmuştu.
 

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