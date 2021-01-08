Ünlü iş adamı Kemal Baysak hayatını kaybetti

Bosna Savaşı sırasında yüzlerce insanın hayatını kurtarmış, “Boşnaklar’ın Schindler’i” diye nitelendirilen İzmir li sanayici, Bosna – Hersek Fahri Konsolosu ve eski Karşıyaka Belediye Başkanı Kemal Baysak, dün akşam yaşamını yitirdi.

Baysak, 2020 yılının Ekim ayında belinden ameliyat olmuştu. 30 Ekim'deki depremin ardından tedavisine evinde devam edildi. Kasım ayında, hasta bakıcılardan biri Kemal Baysak ve ailesine Covid – 19 virüsü bulaştırdı. Tekrar hastaneye kaldırıldı. Bir hayli yıpranan yorgun bedeni daha fazla dayanamadı. Dün akşam tedavi gördüğü hastanede, 88. yaşında dünyaya veda etti. Baysak'ın 9 Ocak Pazartesi günü Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Soğukkuyu'daki aile mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

İŞTE KEMAL BAYSAK'IN MUHTEŞEM HİKAYESİ

Kemal Baysak, Bosna göçmeni bir ailenin çocuğu olarak 1933 yılında İzmir Karşıyaka'da dünyaya geldi. Çocuk yaşta iş yaşamına atıldı. Çırak olarak demir atölyesinde başlayan iş hayatı bir başarı öyküsüne dönüştü. İzmir Bornova ve Çiğli'de iki fabrika kurdu. İnşaat makineleri ve makine parçaları imalatına başladı. Her gün saat 07:00 – 21:00 arasında durmaksızın çalıştı. Terbay Şirketler Grubu'nu kurdu. Yaklaşık 2 bin personele istihdam sağlayan fabrikalarıyla İzmir'in önemli sanayicileri arasına girdi. Ürettiklerinin yüzde 90'ını ihraç eden Baysak, Türkiye ihracatına katkılar sağladı. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı yaptı. 1956 – 1958 yılları arasında askerlik vazifesini yapan Baysak, 1959'da Pervin Hanım ile evlendi. İki oğlu, bir kızı oldu.

SAVAŞ MAĞDURLARININ UMUDU OLMUŞTU

1991-1995 yıllarında Bosna'da büyük bir insanlık trajedisi yaşandığında onun da yüreği yangın yeriydi. Zira ırkçı – dinci Sırplar, onbinlerce silahsız Boşnak 'ı katlediyordu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa 'daki en büyük katliam yaşanırken, dünyanın gözleri önündeki trajediye seyirci kalmayan insanlardan biriydi Kemal Baysak. “Tek başıma ne yapabilirim ki” demedi, “Tek bir insanı bile kurtarabilsem kardır” için harekete geçti. Savaşın ortasında kalan Boşnaklar'ı yaşama yetiştirmek için yardım elini uzattı.

BOSNA – İZMİR ARASINDA HAYAT KORİDORU