Ünlü iş adamı Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti

Flo markasının kurucusu Gaziantepli iş insanı ve hayırsever Hacı Ahmet Ziylan 85 yaşında vefat etti. Bugün sabaha karşı hayatını kaybettiği haberi gelen İş adamı Hacı Ahmet Ziylan'ın vefatını duyanlar sosyal medyada üzüntüsünü dile getirirken marhumu hayırseverliği ile andı.

Sosyal medyada vefat haberini alanlar Hacı Ahmet Ziylan'ı hayırseverliği ile andılar. İşte bazı yorumlar; "Gözü gönlü bol yaşama gayesi insanlığa hizmet olan hayırsever işadamı Ahmet Ziylan amca hakka yürüdü Rabbim mekanını Cennet eylesin"

"Gaziantepli Hayırsever İşadamı Ahmet Muktad Ziylan, 85 yaşında yaşamını yitirdi. Merhuma Allah'tan rahmet; yakınlarına ise başsağlığı diliyorum."