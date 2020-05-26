Ünlü iş adamı Adil Üstündağ'a otelinde 'ölüm' tehdidi!

Green Park Otelleri'nin sahibi Adil Üstündağ ile iş adamı Mehmet Solmaz arasında uzun yıllar süre gelen ticari bir ilişki vardı. İddiaya göre ikili arasında geçtiğimiz günlerde bir alacak- verecek meselesi oldu. Solmaz yine iddiaya ünlü iş adamı Üstündağ'a göre yüklü miktarda para verdi.

BORCUNU ÖDEMEDİ İDDİASI

Sabah gazetesinden Dilek Yaman’ın haberine göre; borç üzerinden aylar geçti. Solmaz, iş adamından alacağını tahsil etmeye çalıştığında ise Üstündağ'a herhangi bir şekilde ulaşamadı ve iletişim kuramadı. Bunun ardından Solmaz, geçtiğimiz aylarda Üstündağ'ın sahibi olduğu Taksim'deki otele gitti. The Greenpark Taksim oteline giden Solmaz, Üstünağ'ı burada aradı ve bulmadığında ise otel çalışanlarına, 'Onu öldüreceğim. Ölümü benim elimden olacak. Paramı ona bırakmam, onu geberteceğim' şeklinde tehditler savurdu. Bir gün otelde Üstündağ'ı bulan Solmaz, iş adamının yüzüne de sinkaflı sözler sarf etti.

SAVCILIĞA İHBAR ETTİ

Her gün sahibi olduğu otele gelerek kendisine sinkaflı sözlerle hakaret ve tehdit eden Mehmet Solmaz'ı savcılığa ihbar etti. Güvenlik görüntülerinin delillerini savcılığa sunan Üstündağ, huzur ve sükûnunu bozarak kendisine hakaret ve tehditler savuran Mehmet Solmaz'ın cezalandırılmasını istedi.