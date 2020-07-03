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Ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti

AA |  03 Temmuz 2020 Cuma - 14:25 | Son Güncelleme : 03 07 2020 - 14:26

İngiltere’nin önde gelen restoran gruplarından Causal Dining Group iflas ettiğini duyurdu.


Café Rouge, Bella Italia, Belgo, Las Iguanas ve Huxleys gibi restoran  zincirlerinin sahibi olan Causal Dining Group’tan yapılan açıklamada grubun iflas  ettiği bildirildi.
 
Açıklamada, grubun farklı restoran markaları altında hizmet veren bin  250 şubesinden 91'inin kapatılacağı, toplam 6 bin kişiden bin 900'ünün ise işten  çıkarılacağı ifade edildi.
 
Yapılan açıklamada restoranların satışı için görüşmelerin yapıldığı,  bu süreçte 150 restoranın faaliyet göstermeye devam etmesinin planlandığı dile  getirildi. Öte yandan restoran grubu iflas açıklamadan önce ülke çapında 250  şubede toplam 6 kişiye istihdam sağlıyordu. Dün İngiltere’nin ünlü hızlı yemek zincirlerinden olan Byrons da iflas  ettiğini, bin 200 kişinin işten çıkarılacağını açıklamıştı.
 
Hafta başında bu yana aralarında Arcadia, EasyJet, Airbus, Upper  Crust, Accenture, Virgin Money, TM Lewin gibi ülkenin pek çok önemli şirketi  yaklaşık 12 bin kişinin işten çıkarılacağını bildirdi. İngiliz ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,2 ile 1979 yılından  bu yana çeyreklik bazda en sert daralmasını kaydetti.
 
İngiltere’de mayıs ayına ilişkin öncü veriler ülkede 612 bin kişinin  işini kaybettiğini gösteriyor. Ülkede son verilere göre 9 milyon kişi, karantina sürecinde İngiliz  hükümetinin maaş desteğinden yararlanıyor. Essex Üniversitesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar birimi tarafından  hazırlanan bir raporda, İngiltere'de salgının yarattığı ekonomik bozulma  nedeniyle 6,5 milyondan fazla insanın işini kaybedebileceği belirtilmişti.
 

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