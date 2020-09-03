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Ünlü gurme Mehmet Yaşin trafik kazası geçirdi

DHA |  03 Eylül 2020 Perşembe - 16:05 | Son Güncelleme : 03 09 2020 - 16:05

Ünlü gurme, Mehmet Yaşin'in içinde bulunan araç Zeytinburnu'nda kaza yaptı. Mehmet Yaşin kazayı yara almadan atlattı.


Ünlü gurme Mehmet Yaşin İstanbul Zeytinburnu'nda trafik kazası geçirdi. Arkadan gelen bir araç Yaşin'in aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ünlü gurmenin içinde bulunduğu araç kaldırıma çıktı. Mehmet Yaşin kazayı yara almadan atlattı.
 
Edinilen bilgiye göre A.T.K idaresindeki 34 TA 8649 plakalı otomobil,  içinde ünlü gurme Mehmet Yaşin'in bulunduğu R.Z idaresindeki 34 NP 6019 plakalı otomobile Zeytinburnu'ndan Aksaray-Fındıkzade sapağına döneceği sırada arkadan çarptı.
 
 
Çarpışmanın etkisiyle Mehmet Yaşin'in içinde bulunduğu araç kaldırıma çıktı. Kaza sırasında arka koltukta oturan Yaşin kazayı yara almadan atlattı.
 
 
Olay yerine gelen trafik ekipleri tarafından Aksaray-Fındıkzade'de sapağı trafiğe kapandı. Bir süre aracında bekleyen Mehmet Yaşin, taksi ile olay yerinden ayrıldı. Kazaya karışan araçların olay yerine gelen çekicilere yüklenmesinin ardından trafik normale döndü.  
 
 

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