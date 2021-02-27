Ünlü firmaya dolandırıcılık şoku! Çalışanlar vurgun yaptı

Dünyaca ünlü Bursa İskender Kebap'ta akıllara durgunluk veren bir dolandırılık olayı ortaya çıktı. Firmada çalışan 12 kişinin aralarında 'İskender Konsey' adını verdikleri bir grup oluşturdukları ve açtıkları adisyonları iptal ettikleri, birden fazla masaya tek adisyon açtıkları, ocaktan çıkan binlerce kilo kebabı adisyon dahi açmadan satış yaptıkları belirlendi. Bu yolla şirketi milyonlarca lira dolandıran çalışanların Paris ve Roma gibi Avrupa şehirlerinde tatil yaptıkları öğrenildi.

Dünyaca ünlü Bursa İskender Kebap'ın, 12 çalışan tarafından 6 milyon lira dolandırıldığı ortaya çıktı. Zanlıların, Paris ve Roma 'da geceliği 5 bin liralık otellerde tatil yaptığı ifade edildi. İskender Kebap'ın sahibi Yavuz İskenderoğlu, yıllardır yanında çalışan bir grubun şirket içerisinde oluşturdukları organizasyonla firmayı milyonlarca lira zarara uğrattıkları gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ayrıca bazı garsonların peşin ödenen paraları kasaya dahi götürmeden ceplerine koydukları güvenlik kameralarıyla tespit edildi.

'İSKENDER KONSEY' GRUBU

Kasada hesap tutan bilgisayarlara ek bir program kurularak adisyon açılmadan açmış gibi gösterildiği de anlaşıldı. Firmanın bu yolla, son 5 yılda 6 milyon lira zarara uğratıldığı belirlendi. 12 kişinin, kendi aralarında bir mesajlaşma grubu kurduğu ve adını da "İskender Konsey" koydukları ortaya çıktı.

Oğuzhan ve İskender Kayhan İskenderoğlu'nun yönetimi devralmasıyla gerçekler ortaya çıktı.

Gözaltına alınan bazı çalışanların, yakın tarih aralıklarında Paris ve Roma gibi pahalı şehirlerde tatil yaptıkları ve geceliği 5 bin lira olan otellerde konakladıkları belirlendi. Dolandırıcılık olayı, 4'üncü kuşak olan Yavuz İskenderoğlu'nun oğulları Oğuzhan ve İskender Kayhan İskenderoğlu'nun yönetimi devralmasıyla ortaya çıktı. (Sabah)