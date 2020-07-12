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Ünlü fenomen üvey oğlundan hamile kaldı! Rezaletin her saniyesini paylaştı
Rusya’da yaşayan 35 yaşındaki Instagram fenomeni, kısa süre önce üvey oğlu ile ilişkisi olduğunu canlı yayında itiraf ederek herkesi şoke etmişti. Takipçileri tarafından topa tutulan kadın rezaleti bir adım daha öteye taşıyarak hamile olduğunu duyurmuştu. Tüm dünyada gazete manşetlerine çıkan skandal ilişkide yeni bir gelişme yaşandı.
Rus internet fenomeni Marina Balmasheva, son aylarda dünyada en çok konuşulan kadınlardan biri oldu. Bunun sebebi ise herhangi bir başarısı değil.