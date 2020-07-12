ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Dünya » Ünlü fenomen üvey oğlundan hamile kaldı! Rezaletin her saniyesini paylaştı

Ünlü fenomen üvey oğlundan hamile kaldı! Rezaletin her saniyesini paylaştı

Rusya’da yaşayan 35 yaşındaki Instagram fenomeni, kısa süre önce üvey oğlu ile ilişkisi olduğunu canlı yayında itiraf ederek herkesi şoke etmişti. Takipçileri tarafından topa tutulan kadın rezaleti bir adım daha öteye taşıyarak hamile olduğunu duyurmuştu. Tüm dünyada gazete manşetlerine çıkan skandal ilişkide yeni bir gelişme yaşandı.

Ünlü fenomen üvey oğlundan hamile kaldı! Rezaletin her saniyesini paylaştı Rus internet fenomeni Marina Balmasheva, son aylarda dünyada en çok konuşulan kadınlardan biri oldu. Bunun sebebi ise herhangi bir başarısı değil.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.