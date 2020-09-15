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Ünlü fenomen Reynmen corona virüse yakalandı

15 Eylül 2020 Salı - 21:35 | Son Güncelleme : 15 09 2020 - 21:35

Youtube çektiği videolarla tanınan ve milyonlarca takipçiye ulaşan Reynmen corona virüse yakalandığını açıkladı. Instagram hesabından açıklama yapan Reynmen yakın zamanda temasa geçtiği herkese çağrıda bulundu.


Sosyal medya fenomeni Reynmen, Instagram hesabından corona virüs test sonucunun pozitif olduğunu açıkladı. Paylaşım yaparak takipçilirine duyuran Reynmen, "Yakın zamanda temasa geçtiğim herkes dikkatli olursa sevinirim" notunu düştü.
 
Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Reynmen,"İğrenç, kötü hissediyorum. Hasta gibiyim ama değil gibiyim. İlginç bir şey. Evdeyim, karantinadayım. Hiçbir yere çıkmıyorum. Kimseyle temas etmiyorum. Bu zamana kadar temas ettiğim herkesi de uyardım. Gidip testlerini yaptırsınlar. Sonuç olarak ben de bunu birinden kaptım, içimde üretmedim. Herkes dikkat etsin." dedi.
 
 
 

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Youtube Reynmen corona virüs
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