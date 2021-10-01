Ünlü ebeveyn eğitmeni Türk annelerle buluşuyor

Dünyaca ünlü Teknoloji ve Çocuk Gelişimi Uzmanı Dr. Kristy Goodwin, 16 Ekim’de online ortamda düzenlenecek ebeveyn-uzman buluşma platformu Momtalks’ta Türk annelere dijital dünyada çocuklarını nasıl doğru şekilde eğitebileceklerine dair tavsiyelerde bulunacak. Goodwin, etkinlik öncesi konuştu. Günümüzde çocukları dijital ortamdan uzak tutmanın mümkün olmadığının altını çizen Goodwin,

“Çocuklarımızı dijital dünyanın kötülüklerinden korumak için onları teknolojiden uzak şekilde yetiştirmek kesinlikle çözüm değil” dedi.

Dijital dünyanın, doğru kullanıldığında çocukların eğitiminde son derece önemli yere sahip olduğunu vurgulayan Goodwin, “Teknoloji sayesinde, örneğin sanal gerçeklik yardımıyla günümüzde küçük çocuklara soyut matematik ve bilim kavramlarını rahatlıkla öğretebiliyoruz” diye konuştu. Teknolojinin bilinçsiz ve uygunsuz şekilde kullanılması halinde çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini hatırlatan Goodwin, “Çocukları dijital çağın olumsuzluklarından korumak için bilinçli ve teknoloji konusunda bilgili ebeveynlere ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı. Ebeveynlerin çocuklarına teknoloji kullanımı konusunda sınırlar koyması gerektiğini belirten Goodwin, “Anne ve babalar, çocukların çevrim içi geçirdikleri zaman kadar, fiziksel hareket, oyun , kaliteli yemek ve başkalarıyla sosyal etkileşim gibi temel ihtiyaçlarına da zaman ayırdıklarından emin olmalı” dedi.

Goodwin, yapılan araştırmaların, ebeveynlerin dijital dünyada çocuklarını eğitme konusunda güvenilir bilgi kaynaklarına ihtiyaç duyduklarını ortaya koyduğunu söyledi. Goodwin, bu alanda ‘Common Sense Media’ gibi kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşlarının yayınladığı araştırmaların son derece yararlı olduğunu kaydetti.Günümüzde teknolojiyi doğru şekilde kullanarak çocuklarımızı geleceğin dünyasına en iyi şekilde hazırlamanın mümkün olduğunu ifade eden Goodwin, “Teknolojiyi kullanmak çocukların en doğal hakkı. Bunu sağlarken bu alanda yetkin eğitimcilere ve yetişkinlere ihtiyacımız var” diye konuştu.