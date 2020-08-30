Ünlü dolandırıcı savcının odasından çıkarken yakalandı!

Orhan Kemal’in 1960’lı yıllarda kaleme aldığı ve Kudret Yanardağ karakteri üzerinden yapılan dolandırıcılıkları aktardığı roman gerçek oldu. Kendini hâkim, savcı, MİT mensubu ya da iş adamı olarak tanıtan, milyonlarca liralık dolandırıcılık olayına karışan Doğan Çelik, polisin teknik takibi sonucunda İzmir Adliyesi’nde bir savcının odasından çıkarken yakayı ele verdi.

Türk edebiyatının ustaları arasında yer alan Orhan Kemal’in, Müfettişler Müfettişi ve Üçkâğıtçı isimli kitaplarında Kudret Yanardağ isimli bir karakterin dolandırıcılık serüvenleri anlatılır. 1960’larında sonlarında kaleme alınan bu iki kitapta ana karakter Kudret Yanardağ’ın Anadolu ’da kent kent dolaşıp memurları ve eşrafı nasıl dolandırdığından bahsedilir. İşte bu romandaki hikâye 2020 Türkiye’sinde gerçek oldu.

60 MİLYON TL’LİK HAREKET

Bulunduğu ortama göre kendisini Yargıda Birlik Platformu Başkanı, hâkim, askeri savcı, MİT mensubu, emekli asker olarak tanıtan modern ‘Sülün Osman’ Doğan Çelik’in hikâyesi ‘Bu kadarına da pes’ dedirtiyor. Dolandırıcılık ve hırsızlıktan ceza alınca ‘Şükrettin’ olan adını Doğan olarak değiştiren Çelik, gittiği illerde üst düzey karşılanıp ağırlanırken, yerel ve ulusal medyada işinsanı olarak birçok kez haber oldu. Balıkesir Burhaniye İlçesi’nde geleneksel yapılan Kızıklı Yağlı Güreşleri’nde de 4 kez güreş ağası oldu. Doğan Çelik’in, ‘yargıdaki dosyalarınızı çözerim’ diyerek, hakkında soruşturma yürütülen çok sayıda kişiyi de dolandırdığı belirlendi. Çelik’in, haklarında soruşturma bulunan veya ihraç edilen yüzlerce FETÖ’cüden de para aldığı hesap hareketlerinden ortaya çıktı.

Çelik’in farklı bankalarda bulunan hesaplarıyla ilgili yapılan çalışmada ise 60 milyon liralık hesap hareketi belirlendi.

RÜŞVET TEKLİF ETTİ

Ankara Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Doğan Çelik’i, teknik ve fiziki takibe aldı. Uzun süre takip edilen Çelik, son olarak gittiği İzmir Adliyesi’nde bir savcının odasından çıkarken gözaltına alındı. Çelik, kendisini gözaltına alan polis ekibini önce ikna etmeye çalıştı. Ardından da aracında bulunan delilleri yok etmeleri karşılığında yüklü miktarda rüşvet teklif etti. Gözaltına alınıp Ankara ’ya getirilen Çelik, çıkarıldığı mahkemece “resmi belgede sahtecilik”, “rüşvet ve dolandırıcılık” suçlarından tutuklandı. Çelik’in aracında yapılan aramalarda kendi adına düzenlediği sahte hâkim, savcı ve MİT mensubu kimlik kartı, polis telsizi, tepe lambası, başkası adına düzenlenen çok sayıda çek-senet, yargıya intikal eden başkasına ait soruşturma dosyaları ele geçirildi. Çelik, iş adamından bürokratına, yargı camiasından siyaset çisine, hâkim-savcısından sıradan vatandaşına yüzlerce kişiyi dolandırdı.

ÜST DÜZEY AĞIRLAMA

Soruşturma kapsamında adım adım takip edilen Çelik, sürekli şehir değiştirirken, gittiği illerde ise üst düzey ağırlanıyordu. Belediye başkanları, rektör, savcı, hâkimlerce makamlarında ağırlanan Çelik, dolandırıcılıktan elde ettiği paralarla da bağış yapıp, hayır işlerinde bulunuyordu. Çelik, kendisini ağırlayan belediye başkanları, siyasetçiler, hâkim, savcılarla fotoğraf çektiriyordu. Protokolle karşılanıp ağırlanan Çelik, burada ise kendisini Türkiye’nin önde gelen holdinglerden birinin yönetim kurulu başkanı olarak tanıyordu.

LÜKS HAYAT YAŞIYORDU

Polis tarafından aranan Doğan Çelik’in, polis takibinden kaçmak için Doğan Çelik adında başka bir kişinin kimlik bilgileriyle sahte kimlik çıkardığı, otellerde, yurtdışı seyahatlerinde bu kimliği kullandığı kaydedildi. Çelik’in bu sayede gittiği illerde takibe takılmadan lüks otellerde konakladığı, lüks bir hayat sürdüğü de ortaya çıktı. Polisin ifadesine başvurduğu Çelik’in boşanma aşamasında olduğu eşinin, “Bu adamla adımın anılmasını istemiyorum, sıradan kendi halinde biriyken bugün Türkiye’nin zenginleri arasına girdi. Bu serveti nasıl yaptı, parayı nerede nasıl bulduğunu bilmiyorum. Onu tanıyan herkes bu durumu hayretle karşılıyor” dediği öğrenildi. (Milliyet)