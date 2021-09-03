Ünlü doktorun eşi ile koruması birbirine girdi

Doktor Ender Saraç’ın eşi ile koruması birbirine girdi. Benan Saraç’ın sigara içtiği için tartıştığı koruma, hakarete maruz kaldığını ileri sürerek şikayetçi oldu

Doktor Ender Saraç, geçtiğimiz aylarda emekli polis memuru Ahmet Usta'yla kendisini koruması ve şoförlüğünü yapması için anlaştı. Koruma görevlisi, 20 Mayıs günü Ender Saraç ve eşi Benan Saraç'ın sahibi olduğu Levent'teki muayenehanenin önüne geldi. İddiaya göre sigara içerek patronunu beklemeye başlayan koruma görevlisi, Benan Saraç tarafından "Sigara içme" diye uyarıldı. Koruma görevlisi ise "Ben emirleri Ender beyden alırım" diye karşılık verdi.

BANA 'ŞEREFSİZ' DEDİ

BENAN Saraç, korumadan şirketten ayrılmasını istedi. Ertesi gün Ender Saraç'la muayenehaneye giden koruma, Benan Saraç'la karşılaştı. İddiaya göre Benan Saraç, koruma görevlisini videoya çekmeye başlayınca yine tartışma çıktı. Olay büyüyünce ikili, karakola giderek birbirlerinden şikayetçi oldu. Saraç, Ahmet Usta yüzünden huzurunun bozulduğunu söyledi. Koruma görevlisi ise "Bana 'Şerefsiz' diyerek hakaret etti" diye ifade verdi. (Sabah)