Ünlü doktora istismar iddiası! Göğüs muayenesi yaparken...

İstanbul Beşiktaş'ta özel bir hastanede muayene olan kadın sporcu D.B. (37) ünlü profesör R.S. hakkında taciz şikâyetinde bulundu. İddiaya göre; profesör sporcunun vücut dokunulmazlığını ihlal ederek göğsüne çıplak elle dokundu. D.B. şikâyetinde "Kadınsal bir rahatsızlığım vardı. Vücut dokunulmazlığımı ihlal edip taciz içerikli yaklaşımlarda bulundu.

İstanbul'da özel bir hastaneye giderek tedavi olmak isteyen sporcu kadın kendisini muayene eden ünlü bir doktorun tacizine uğradığını iddia etti. Cinsel istismara maruz kaldığı gerekçesiyle savcılığa başvuran mağdur kadın ünlü kadın hastalıkları uzmanından şikâyetçi oldu. Mağdur sporcu kadın "Taciz içerikli yaklaşımlarla karşılaştım. O sırada nefes alışverişi hızlandı. Anlayınca hemen kıyafetlerimi giyerek ayrıldım. Saatlerce ağladım. Psikolojik travma yaşadım" dedi.

İstanbul'da özel bir hastaneye giderek tedavi olmak isteyen sporcu kadın kendisini muayene eden ünlü bir profesörün tacizine uğradığını iddia etti. 37 yaşındaki D.B., isimli genç kaldın geçtiğimiz günlerde İstanbul Beşiktaş 'ta bulunan özel bir hastaneye gitti. Kadınsal bir rahatsızlığı bulunan genç kadın ünlü Profesör R.S.'ye başvurdu. D.B., muayene için sedyeye geçtiğinde iddiaya göre doktor genç kadının vücut dokunulmazlığını ihlal edip taciz içerikli yaklaşımlarda bulunmaya başladı.

TACİZDEN SONRA HAYATI KARARDI

Başına gelenlerin ilk etapta tedavi amacıyla yapıldığını düşünen genç kadın doktorun nefes alışverişinin hızlanması ve cinsel amaçlı hareketlerde bulunduğunu anlaması üzerine kıyafetlerini giyinerek ayrıldı. Eve gittiğinde saatlerce ağlayan genç kadın psikolojik tramvayı üzerinden atamayarak geceleri uyku düzensizliği yaşadı.

DOKTORUN TACİZİNİ İHBAR ETTİ

Tacizin üzerinden birkaç gün geçtikten sonra polis merkezine giderek şikayetçi olan D.B., ünlü profesörden şikayetçi oldu. Sporcu olduğunu belirten genç kadını ihbarı sonrası ifadesine başvurulan Doktor R.S., muayene sırasında hareketlerinin yanlış anlaşıldığını hastanın göğsündeki ağrıyı tespit etmek için kitle olup olmadığını çıplak elle gerçekleştirdiğini belirtti. Şikâyetin ardından olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.