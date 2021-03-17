Ünlü&Co halka arz ne zaman? ÜnlüCo hisselerinin yaklaşık yüzde 25'i halka arz edilecek!

Halka arza aracılık şirketi Ünlü&Co kendi hisselerinin halka arzı için ilk adımı attı. ÜnlüCo hisselerinin yaklaşık yüzde 25'lik bölümünün halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu. Peki, Ünlü Co halka arz ne zaman? Ünlü Co halka arz tarihi belli oldu mu? İşte Ünlü&Co halka arz ile ilgili merak edilenler...

Ünlü&Co halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu. Birçok halka arza aracılık eden Ünlü&Co kendi hisselerinin halka arzı için ilk adımı attı. ÜnlüCo hisselerinin yaklaşık yüzde 25'lik bölümünün halka arzı için hazırlıklarını tamamladı. Peki, Ünlü Co halka arz ne zaman? Ünlü Co halka arz tarihi belli oldu mu? İşte Ünlü&Co halka arz ile ilgili merak edilenler...

Ünlü&Co halka arz talebi hangi banka üzerinden alınacak?

Halka arz aracılık şirketi Ünlü&Co kendi hisselerinin halka arzı için ilk adımı attı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yaptı. Ünlü&Co yaptığı açıklamada açıklamada hisselerin yaklaşık yüzde 25'lik bölümünün halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yaptığını açıkladı. Ünlü&Co, halka arz sürecinde Yapı Kredi Yatırım'ı yetkilendirdi.

Halka arzla ilgili olarak Ünlü&Co'dan yapılan açıklamada; “25 yıllık başarımızı ve faaliyet gösterdiğimiz alanlarda yarattığımız değerleri, hisselerimizi halka arz ederek paylaşma yolunda ilk adımı attığımız için gurur duyuyoruz” ifadesi kullanıldı.

Ünlü&Co Grubu, 2013 yılından bu yana toplam 20 adet borçlanma aracı ihracı ile de toplamda 1,7 milyar TL’nin üzerinde bir hacim oluşturdu.

Ünlü& Co Grubu, 2010-2020 yılı arasındaki halka arzlar, ikincil halka arzlar ve hızlandırılmış talep toplama işlemlerini içeren sermaye piyasası işlemlerinde, özelleştirmeler hariç yüzde 22 pazar payı, 32 işlem ve 3 milyar dolarlık işlem tutarı ile tüm finans kurumları içinde ikinci sırada yer aldı.