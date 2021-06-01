Ünlü&Co halka arz ne zaman? Ünlü&Co halka arz hisse fiyatı ne kadar?

Ünlü&Co halka arzı bugün sona eriyor. Yatırımcılar ÜnlüCo hisseleri ile ilgili detayları araştırıyor. ÜnlüCo hisselerinin yaklaşık yüzde 25'lik bölümü 31 Mayıs'ta halka arz edildi. Peki, Peki, Ünlü&Co halka arz hisse fiyatı ne kadar? Ünlü&Co halka arz hangi banka üzerinden yapılıyor? Ünlü&Co halka arz eşit mi, oransal mı? İşte halka arz ile ilgili merak edilenler...
ÜNLÜ&CO HALKA ARZ TARİHLERİ
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylananan ÜNLÜ & Co'nun halka arzı bugün sona eriyor. Yatırımcı 31 Mayıs'ta başlayan halka arz ile ilgili jaraştırmalarına devam ediyor.
ÜNLÜ&CO HALKA ARZ HİSSE FİYATI
Hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yöntemleri kullanılarak yapılacak halka arz için fiyat 6,9 TL olarak belirlenirken, talep toplama 31 Mayıs başlamıştı. Ünlü&Co'nun halka arzında son tarih 1 Haziran olarak belirlendi.
ÜNLÜ&CO HALKA ARZ HANGİ BANKA ÜZERİNDEN YAPILACAK?
Halka arz için Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde toplam 30 aracı kurumdan oluşan bir konsorsiyum oluşturuldu. Halka arz edilecek şirket paylarının yüzde 50'si yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 40'ı yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'u da yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arzdan sonra şirketin halka açıklık oranının yüzde 26 olması öngörülüyor. Ek satışın yapılmayacağı halka arzda sermaye artırımının 37.269.158 TL nominal değerli paylar (yüzde 82), ortak satışının da 8.263.851 TL nominal değerli paylar (yüzde 18) için olması planlandı.