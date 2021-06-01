Ünlü&Co halka arz ne zaman? Ünlü&Co halka arz hisse fiyatı ne kadar?

Ünlü&Co'nun halka arzı devam ediyor. ÜnlüCo hisselerinin yaklaşık yüzde 25'lik bölümünün halka açtı. 31 Mayıs'ta başlayan Ünlü&Co'nun halka arzı bugün sona erecek. Peki, Ünlü&Co halka arz hisse fiyatı ne kadar? Ünlü&Co halka arz hangi banka üzerinden yapılıyor? Ünlü&Co halka arz eşit mi, oransal mı? İşte halka arz ile ilgili merak edilenler...

Ünlü&Co halka arzı bugün sona eriyor. Yatırımcılar ÜnlüCo hisseleri ile ilgili detayları araştırıyor. ÜnlüCo hisselerinin yaklaşık yüzde 25'lik bölümü 31 Mayıs'ta halka arz edildi. Peki, Peki, Ünlü&Co halka arz hisse fiyatı ne kadar? Ünlü&Co halka arz hangi banka üzerinden yapılıyor? Ünlü&Co halka arz eşit mi, oransal mı? İşte halka arz ile ilgili merak edilenler...

ÜNLÜ&CO HALKA ARZ TARİHLERİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylananan ÜNLÜ & Co'nun halka arzı bugün sona eriyor. Yatırımcı 31 Mayıs'ta başlayan halka arz ile ilgili jaraştırmalarına devam ediyor.

ÜNLÜ&CO HALKA ARZ HİSSE FİYATI

Hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yöntemleri kullanılarak yapılacak halka arz için fiyat 6,9 TL olarak belirlenirken, talep toplama 31 Mayıs başlamıştı. Ünlü&Co'nun halka arzında son tarih 1 Haziran olarak belirlendi.

ÜNLÜ&CO HALKA ARZ HANGİ BANKA ÜZERİNDEN YAPILACAK?