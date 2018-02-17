Ünlü çikolatacı FETÖ'den firarda!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün finans kaynaklarına yönelik soruşturma kapsamında, Bank Asya'ya 7 milyon 400 bin lira aktardığı belirlenen İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar İhracatçılar Kooperatifine yönelik soruşturmada kooperatif üyesi olduğu öğrenilen Elvan Gıda'nın sahibi Kadiroğlu hakkında da yakalama kararı çıktığı, adreslerinde bulunamayan ünlü işadamının firarda olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Savcılarının talimatıyla, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşının talimatından sonra Bank Asya 'ya para yatırılmasıyla ilgili geçtiğimiz hafta düzenlediği baskınlarda, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete, yardımcıları Süber Çiçek ve Kazım Taycı'nın da aralarında bulunduğu 7 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülup işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

FETÖ elebaşının talimatı sonrasında, Bank Asya'ya 27 Ocak'ta 3 milyon 600 bin lira, 17 Haziran 2014'te, 3 milyon 800 bin lira yatırdığı belirlenen kooperatife yönelik soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde kooperatif üyesi ünlü işadamı Elvan Gıda'nın sahibi Hidayet Kadiroğlu hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Adreslerinde bulunamayan ve firarda olan Kadiroğlu'nu polisin yakalanma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta koopetatif birliğinin Başkanı Zekeriya Mete ile birliğin Genel sekreteri İzzet Selçuk Şaban, Genel Sekteter Yasemin Demirağ, Genel sekreter Yardımcısı Alparslan Arduç ve Muhasebe Şefi Mehmet Mehti Aslan'ın arasında bulunduğu 6 kişi sevk edildikleri mahkemece adli kontrol kararıyla serbest kalırken, Kadiroğlu'nun kooperatif birliğinde Mete'nin yardımcısı olduğu öğrenildi.

Kaynak: Milliyet